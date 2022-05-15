بعد إمضاء المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في صفوف مانشيستر سيتي، من المرتقب أن يسرح النادي الانجليزي بعض لاعبيه، ومن المحتمل أن يكون الدولي الجزائري رياض محرز من أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل، في ظل العروض التي يتلقاها النادي الانجليزي من عدة فرق كبيرة تنشط في الدوري الايطالي والانجليزي والاسباني وحتى الدوري الفرنسي.

بعد الموسم الجيد الذي أداه قائد منتخب الجزائر مع " السيتيزن" بتسجيله 24 هدفا في جميع المنافسات، من المرتقب أن يغير الأجواء مع نهاية الموسم الجاري، وفق ما كشفت عنه بعض التقارير الإعلامية، التي أكدت أن النادي الانجليزي أعد قائمة لبعض اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز، رحيم ستيرلينغ، غاندوغان، وغابريال خسيس.

وما عزز من احتمال مغادرة رياض محرز للنادي الانجليزي هي العروض التي يتلقاها ناديه من بعض النوادي الكبيرة، بما فيها ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي، خصوصا وأن عقد الدولي الجزائري، 31 عاما، سينتهي في جوان 2023، وفي حال ما لم يتم تحويله خلال هذه الصائفة سيرحل عن مانشيستر سيتي بالمجان.

يذكر أن رياض محرز ضيع ضربة جزاء اليوم ضد واستهام في الدقائق الأخيرة من اللقاء وضيع فرصة فوز ناديه في مباراة انتهت بنتيجة 2-2.

ولأول مرة منذ 2018 يضيع رياض محرز ضربة جزاء في البريميرليج، المرة الاخيرة كانت ضد ليفربول.

وهذه هي قائمة أغلى 10 لاعبين قد يرحلون عن أنديتهم مجانا خلال الانتقالات الصيفية القادمة:

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان (160 مليون يورو).

بول بوغبا- مانشستر يونايتد (55 مليون يورو).

فرانك كيسي- ميلان (45 مليون يورو).

باولو ديبالا- يوفنتوس (40 مليون يورو).

أندرياس كريستنسن- تشيلسي (35 مليون يورو).

أنطونيو روديغر- تشيلسي (35 مليون يورو).

عثمان ديمبلي- برشلونة (30 مليون يورو).

أندريا بيلوتي- تورينو (28 مليون يورو).

بوبكر كامارا- أولمبيك مارسيليا (25 مليون يورو).

ماتياس جينتر- بوروسيا مونشنغلادباخ (24 مليون يورو).