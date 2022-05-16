عاد الحكم الغامبي بكاري غاساما ليثر الجدل مجددا في الكرة الإفريقية، بعد أن أدار، سهرة الأحد، مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين النادي الأهلي الليبي و أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث كان سببا مباشرا في توديع النادي الأهلي للبطولة، وفق ما جاء في بيان صحفي لنادي العاصمة طرابلس.

وهاجم نادي الأهلي الليبي الحكم الغامبي بكاري جاساما، ووصفه بخائن الأمانة، معللا أنه كانت هناك قرارات جدلية وكان لابد من تدخل لتقنية الفيديو إلا أن بكاري غاساما رفض ذلك وتغاضى عن بعض القرارات.

والظاهر أن الحكم غاساما يعاني من مشكل كبير في تعامله مع تقنية الفار المساعدة، وهو ما أكدته لقطة لمس يد أحد لاعبي النادي الجنوب إفريقي للكرة داخل منطقة 18 مترا، ما أثار استياء لعبي الأهلي الذين احتجوا كثيرا على اللقطة، إلا أن غاساما أمر بمواصلة اللعب.

ورغم فوز الأهلي بهدف لصفر في مباراة العودة، إلا أنه ودع المنافسة بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

وجاء نص بيان الأهلي الليبي كالتالي:

النادي الأهلي متمثلًا في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة ، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لإستبدال طاقم التحكيم نظرًا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وساهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الاندية والمنتخبات .

اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب .

اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة ، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي مؤكدًا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها .

جمهورنا الكريم ، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع و بنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة . لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على كافة الاصعدة .