Bakary Gassama, a encore fait parler de lui. Après le match barrage de la sélection algérienne de football, face au Cameroun, Gassama a encore une fois commis une énorme erreur lors du match qu’il a officié, ce dimanche, et qui a opposé Al Ahli Tripoli à Orlando Pirates.

En effet, Bakary Gassama avait sifflé un penalty pour le club de Libye à cause d’une faute de main, qu’il a, immédiatement, et étrangement annulée.

Les supporters de Tripoli lui reprochent aussi beaucoup d’autres erreurs d’arbitrages. Ce penalty annulé aurait pu sauver la mise pour le club libyen, qui se voit éliminé de la Coupe de la CAF à cause d’une défaite 2-0 au match aller.

Après le scandale de la sélection algérienne de football et le recours de la FAF, la fédération de football de Libye avait demandé, officiellement, à la CAF à ce que Gassama ne soit pas l’arbitre du match de son club.

Une demande qui n’a, toutefois, pas été réalisée. L’arbitre gambien est, donc, au cœur d’une nouvelle polémique en Libye, étant donné qu’il est une fois de plus accusé d’avoir faussé le résultat du match.