انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في ظل مؤشرات على تراجع حاد في النشاط الاقتصادي في الصين بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أدخلت في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بنسبة 1.10 بالمائة إلى 109.28 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.42 بالمائة إلى 109.97 دولار للبرميل.

وحسب بيانات صينية صدرت اليوم، فقد تراجع الإنتاج الصناعي في الصين في أفريل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020، كذلك تم تسجيل تراجع في مبيعات التجزئة بوتيرة هي الأعلى منذ الشهر نفسه (مارس 2020).

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتشير الإحصاءات الاقتصادية الضعيفة إلى احتمال انخفاض استهلاك الطاقة في البلاد.