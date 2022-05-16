أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأحد، الانسحاب من جميع أجهزة تحالف دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة، التي أسستها الدول الأعضاء في المجموعة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وتضم مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي: مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

وتأسست المجموعة في فيفري 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط بدعم من فرنسا، وأنشأت المجموعة عام 2017 قوة عسكرية خاصة بها تقوم بعمليات محدودة على الحدود بين بلدان المجموعة لمحاربة الإرهاب.

والأسبوع الماضي قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا. وقررت أيضا، فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 جويلية 2014.