يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، زيارة الدولة التي يقوم بها منذ يوم الأحد إلى جمهورية تركيا، بدعوة من أخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي جدول أعمال اليوم الثاني للزيارة، سيقوم رئيس الجمهورية بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة والمتحف المخصص للوثائق والأغراض الشخصية للرئيس الراحل.

وبعد هذه الزيارة سيخص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي من طرف نظيره التركي بالمجمع الرئاسي. كما سيجري رئيس الجمهورية اليوم محادثات ثنائية، على انفراد، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, بالمجمع الرئاسي، قبل أن تتوسع لتشمل وزراء ومسؤولي البلدين.

ومن المنتظر أيضا ان يتم التوقيع بعد المحادثات على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا في عدة مجالات.

وقد حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد بأنقرة، في إطار زيارة دولة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية تركيا الشقيقة.

وكان في استقبال الرئيس تبون نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وكبار المسؤولين في تركيا. وخص رئيس الجمهورية والوفد المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات بمطار ايسنبوغا الدولي بأنقرة. ويرافق رئيس الجمهورية خلال زيارته لتركيا وفد وزاري هام يتكون من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة، وزير السكن والعمران والمدينة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزير السياحة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.