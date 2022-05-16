أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الإثنين عن إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية، إحداها من طراز "سو-24" واثنين من طراز "سو-25".

كما أصابت صواريخ جوية موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، بما في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" في منطقة خاركوف، وكذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، وثماني نقاط إطلاق صواريخ طويلة المدى وخمسة مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من "كراسنوليمان" في منطقة خاركوف، و"فلاديميروفكا" و"كونستانتينوفكا" في دونيتسك و"بيريستوفويه" في لوغانسك.

ونتيجة للضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات ثلاثة مراكز قيادة، و104 مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعي وقود.

واستهدفت القذائف الصاروخية والمدفعية 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النيران.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" بالقرب من "يفغينوفكا" في منطقة "ميكولايف" و"فيليكا كاميشيفاخي"، بالإضافة إلى مقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زيميني.