أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين تسجيل 392920 إصابة جديدة بالحمى الغير معروفة وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن ثمانية أشخاص آخرين لقوا حتفهم جراء العدوى.

وفي سياق متصل، وجه زعيم كوريا الشمالية الجيش بتدعيم إمدادات الدواء في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وكانت كوريا الشمالية، أعلنت يوم الخميس الماضي فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.

وتخطت الإصابات الأحد حاجز 820 ألف حالة، لتصل اليوم إلى أكثر من مليون حالة، وارتفعت الوفيات لتصل إلى ما يقارب 50 شخصا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.