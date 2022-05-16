كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تحسن مستوى احتياطات الصرف الخارجي التي فاقت 42 مليار دولار خلال هذه السنة وتسجيل فائض تجاري بلغ 1.5 مليار دولار خلال سنة 2021.

وأكد الرئيس تبون، في تصريح له خلال لقائه أفراد الجالية المقيمين بتركيا، ليلة الأحد، "تحسن الوضع المالي للبلاد" مما سمح بالابتعاد عن الاستدانة الخارجية لدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مضيفا أن "بفضل وعي الجزائريات والجزائريين تبتعد البلاد يوما بعد يوم لما برمج لها من طرف البعض الذين كانوا يزرعون اليأس ويتوقعون لجوء الجزائر إلى المديونية في سنة 2020".

وفي هذا الجانب، أبرز رئيس الجمهورية بأن سياسة النهوض بالاقتصاد الوطني ستتواصل على أسس متينة من أجل الرفع من الإنتاج الوطني والتصدير والتقليص من الواردات، مذكرا بأن الجزائر استطاعت خلال سنة 2021 الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر من 5 مليار دولار وهذا للمرة الأولى منذ 25 سنة.

وتسعى الجزائر، يضيف الرئيس تبون، إلى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار في السنة الجارية، داعيا الجالية الوطنية إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والاستثمار في خلق الثروة.