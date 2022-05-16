تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها والتي اعتبرها ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة".

وأعلن الرئيس خلال لقائه الجالية الجزائرية في أنقرة، عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة" بعد اللقاءات الفردية التي أجراها مؤخرا مع قادة الأحزاب، مبرزا إن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.

وخلال لقائه بأفراد من الجالية الوطنية، استمع الرئيس تبون إلى كل المتدخلين من الحضور، كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا المتعلقة بوضعية النقل الجوي وأسعار التذاكر وظروف الحصول على الوثائق الإدارية لدى مصالح القنصليات الجزائرية.

وأوضح رئيس الجمهورية إن الدولة تبذل مجهودات جبارة وتجند جميع الوسائل المادية من أجل مساعدة الجالية الوطنية بالخارج، خاصة خلال الظروف الصحية الصعبة المتعلقة بوباء كوفيد-19 حيث تم إجلاء كل الجزائريين العالقين بالخارج.