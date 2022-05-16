قالت مصادر مطلعة لـ "الخبر"، إن المناجير العام للمنتخب الوطني لكرة القدم جهيد زفزاف سيسافر غدا الثلاثاء إلى تنزانيا، من أجل ضبط كل التفاصيل المتعلقة بتحضيرات العناصر الوطنية قبل موعد المواجهة الثانية لـ "الخضر" أمام تنزانيا والمقررة في الثامن جوان المقبل، وتدخل المباراة ضمن برنامج لقاءات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأكد المتحدث ذاته بأن الاتحاد الجزائري للعبة، يريد وضع المنتخب الوطني في أفضل الظروف كما كان عليه الحال خلال اللقاء المزدوج بالكاميرون أين عاد زملاء القائد محرز بفوز بهدف دون رّد.

وفي السياق ذاته، يتجه زفزاف أن يدخل انتخابات " الفاف"، من أجل خلافة الرئيس المستقيل عمارة شرف الدين وذلك بعد حصوله على تفويض من قبل نادي شباب قسنطينة.