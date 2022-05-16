سجل الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي حضوره خلال حفل جوائز الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين رفقة أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وشهدت المناسبة، تواجد المهاجم البرازيلي السابق رونالدينيو الذي كان هو الآخر ضمن ضيوف الشرف.

وكشفت صحيفتا" ليكيب" و" لوباريزيان"، أن لاعب الريان القطري و" الساحر"، استغلا الفرصة من أجل الإعلان عن مشروعهما المتمثل في مرافقة اللاعبين الشبان إلى غاية الظفر بعقود احترافية.

كما أضافت المصادر ذاتها، أن الفكرة عبارة عن إطلاق تطبيق عالمي يحمل اسم " فوت سايدر"، سيعنى باكتشاف المواهب حول العالم ومنحهم الدعم الكامل لتحقيق طموحاتهم، وهي الخطوة التي تمنى براهيمي أن تستمر.