ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الإثنين بالحد الأقصى المسموح به بعدما فرضت الهند حظرًا على الصادرات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وسط نقص في الإمدادات العالمية واضطراب الأسواق الدولية.

وذكرت الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستقوم بحظر صادرات القمح لإدارة الأمن الغذائي في البلاد بعد أن قفز التضخم المحلي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى تطبيق بعض الاستثناءات لدعم احتياجات البلدان المجاورة وغيرها من البلدان الضعيفة.

وارتفعت العقود الآجلة المتداولة في شيكاغو بنسبة 5.9% إلى 12.47 دولار للبوشل بحسب بيانات "فاينانشيال تايمز"، وهو أعلى مستوى لها في شهرين.

وخلال العام الحالي ارتفعت أسعار القمح بأكثر من 60%، مدفوعة بالاضطراب الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ تمثل البلدان الأوروبية ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية.

وكانت الهند قد ملأت فجوة في الأسواق خلفها انخفاض الإنتاج من أوكرانيا بفضل الحصاد الوفير الذي بلغ 7 ملايين طن العام الماضي، حتى مع سوء الأحوال الجوية التي قللت من محاصيل المصدرين الكبار الآخرين.