دعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كافة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي ملحق الشؤون الخارجية وكاتب الشؤون الخارجية الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم إلى التقرب من مكاتب بريد الجزائر التابعة لبلدية مقر إقامتهم المصرح بها في استمارة المعلومات المودعة في ملف المشاركة وذلك لسحب استدعاءات المشاركة الخاصة بهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن "في حال تعذر سحب ذات الاستدعاءات لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين على المترشحين طباعة صفحة قائمة المقبولين الوارد أسماءهم فيها واستظهارها مع وثيقة إثبات الهوية يومي إجراء المسابقة.

لمزيد من المعلومات حول المسابقة ومراكز الامتحان، الرجاء الدخول على الرابط التالي: http://www.ena.dz/index.php/ar/2022-04-26-13-13-21