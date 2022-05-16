أعلن الدولي الجزائري، ماكسيم سبانو رحو لاعب نادي فالونسيان الفرنسي مغادرته للفريق. وكتب سبانو، الذي سبق وأن تم استدعاؤه في نوفمبر 2019 للمعسكر الإعدادي قبل مواجهتي زامبيا وبوتسوانا: "حان الوقت لأقول لكم وداعا، كان فالونسيان بالنسبة لي دافعًا جديدًا في مسيرتي بعد موسمين ناجحين، لا تزال لدي ذكريات جيدة، أشكر كل الأشخاص الذين كانوا هناك من أجلي وبجانبي".

وختم المدافع الفرانكو جزائري:" البعض لن أنساه أبدًا مثل هذا النادي الذي لديه كل شيء ليطوره وسيبقى في قلبي أتمنى لكم، مشجعو فالنسيان، موسمًا رائعًا وأتمنى لكم التوفيق مع جميع الشركاء أنتم تستحقون الأفضل".