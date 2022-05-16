نطقت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد شاب بتهمة اغتصاب فتاة قاصر دون سن الـ 16 ولشقيقته 3 سنوات سجنا.

وقائع هذه القضية تعود إلى أفريل 2018 بعد عودة المتهم رفقة شقيقته من زيارة لأحد الأقارب بمستشفى باتنة وعند مغادرة المدينة اعترضت طريقهم بنت في الـ 14 من عمرها تعمل "سطوب" فتوقف إليها فطلبت منها الصعود معهما في السيارة لأنها مطاردة من طرف أهلها بعد أن نزعوا منها هاتفها النقال وبدل توجه المتهم إلى اقرب مركز أمني توجه إلى بيته ببلدية العقلة قساس غرب ولاية تبسة أين مكث هناك عدة أيام رفقة البنت وبعدها عاد إلى عمله بولاية بسكرة أين يشتغل في أحد حقول الخواص، أين وفر له صاحب المزرعة من قبل مسكن عبارة عن غرفة ومطبخ ودورة مياه وجلب معه البنت القاصر إلى مسكنه وقام بمعاشرتها، ورغم بلاغ عائلتها لدى المصالح الأمنية باختفاء البنت ورحلاتها المكوكية لمدة فاقت الثلاثة أشهر إلا أن متهم قضية الحال فضل إخفاء الأمر وعدم تقديم أي مساعدة لعائلتها إلى غاية تفطن أحد المواطنين لهذه الجريمة مخطرا المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا مع توسيع دائرة الاختصاص قاد إلى توقيف المتهم .

واعترف المتهم أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات بما نسب إليه إلا أنه أكد أن البنت حضرت معه بمحض إرادتها فيما اعترفت شقيقته بكل تفاصيل القضية مؤكدة أنها لا تستطيع تقديم شكوى ضد شقيقها "الابلاغ عن جناية" كونها ستدخل في عداوة معه.

وقال ممثل الحق العام أن القرائن وكل أركان الجرم متوفرة في قضية الحال وهي كافية لتشكل قناعة للإدانة للمتهم وشقيقته مضيفا أنه كان من المفروض على المتهم عند وصول الضحية التوجه إلى أقرب مركز أمني للتبليغ عن ذلك بدل التوجه إلى بيته، مضيفا نية المتهم كانت واضحة عند وصول البنت القاصر التوجه إلى بيته ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا والحرمان من الحق المدني 5 سنوات بعد نفاد العقوبة للمتهم و5 سنوات لشقيقته بتهمة عدم التبليغ عن جناية هيئة الدفاع حاولت إقناع المحكمة بتبرئة المتهمين. غير أن المحكمة بعد التداول أدانت المتهمين بالنظر للإجابة عن أسئلة التهم بنعم من طرف هيئة المحكمة.