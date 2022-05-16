هلك تسعة أشخاص من بلدية فوكة في تيبازة، غرقا في محاولة هجرة غير شرعية انطلاقا من أحد شواطئ دواودة شرقي الولاية، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن أربعة آخرين، على إثر انقلاب قاربهم في عرض البحر، بينما نجا اثنين منهم نقلا إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

تشير شهادات أبناء بلدية فوكة لـ "الخبر" إلى أن "الحراڤة" وهم 15 شابا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا قد ركبوا قارب موت مزود بمحرك بقوة أربعة أحصنة بخارية منذ يومين من الساحل البحري لبلدية دواودة في وجهتهم نحو الضفة الشمالية للمتوسط قاصدين السواحل الإسبانية، من بينهم ثلاثة أشخاص ينحدرون من الجزائر العاصمة والبليدة، وهذا بالموازاة مع انطلاق قارب ثاني يقل 16 شخصا على متن قارب صيد بقوة ستة أحصنة بلغ الضفة الشمالية للمتوسط يوم أمس.

وتشير شهادات أبناء بلدية فوكة إلى أن الحراڤة على متن القارب الأول لم تكتب لهم النجاة، إلا اثنين منهم ويتعلق الأمر بشاب وشقيقته، بعد انقطاع رحلتهم بعرض البحر فيما تبقى التفاصيل حول ملابسات وظروف الحادثة غامضة لحد كتابة هذه الأسطر، في وقت تم انتشال جثث بعض الهالكين من سواحل الجزائر العاصمة من طرف قوات خفر السواحل.