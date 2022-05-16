يعالج العدد الجديد من "الخبر السياسي" موضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية في ظل مرحلة الحكم الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وتوقعات تعامله مع ملف الذاكرة الأليم بالنسبة للجزائريين والذي لا يزال يلغم العلاقات بين البلدين.

وتجدون في العدد مقالات ومساهمات متنوعة تشمل زوايا مختلفة من موضوع العلاقات بين البلدين، منها حوار مع الكاتب الفرنسي المتخصص في الذاكرة بيار دوم الذي يقدم قراءة في تعامل ماكرون مع ملف الذاكرة في ظل صعود اليمين المتطرف اللافت في الانتخابات الأخيرة.

كما يتحدث المؤرخ لحسن زغيدي عن أهم ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين وموضوع تجريم الاستعمار في الجزائر وتصريحات ماكرون عن تاريخ الأمة الجزائرية التي يعتبرها خطأ لا يغتفر. ويتحدث الباحث والمؤرخ رابح لونيسي من جهته عن ضرورة تجنب الوقوع في مناورة فرنسية تقدم الموضوع الاقتصادي على حساب ملفات الذاكرة.

وفي العدد، مواضيع عن الجانب الاقتصادي في العلاقات بين البلدين وضرورة تجنب أن تكون الجزائر مجرد سوق للبضاعة الفرنسية، وأهم الملفات الجيوسياسية التي تلغم مستقبل العلاقات في خضم الأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة.

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