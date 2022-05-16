بحث سفير الجزائر لدى دولة قطر مع مسؤول مؤسسة فهد لصيانة المباني فهد الدرويش بمقر السفارة، ترتيبات فتح مكتب الخطوط الجوية الجزائرية بقطر

وحسب بيان السفارة، بحث سفير الجزائر لدى دولة قطر الدكتور مصطفى بوطورة مع فهد الدرويش يوم 10 ماي الجاري بمقر السفارة الترتيبات والإجراءات اللازمة لفتح مكتب الخطوط الجوية الجزائرية وفقا للقوانين السارية المفعول في دولة قطر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية المعنية في الجزائر.

وأضاف البيان، أنه سيتم إعلام الجالية الجزائرية لدى دولة قطر وكل من يعنيهم الأمر بالتاريخ المحدد لشروع الخطوط الجوية الجزائرية في رحلاتها الجزائر-الدوحة-الجزائر في حينه.