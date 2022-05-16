تعرف عملية توزيع المياه الصالحة للشرب، اليوم الإثنين، تذبذبا بأحياء ببلديتي بوينان ومفتاح (شرق البليدة)، حسب وحدة البليدة لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأوضح المصدر، فيما يخص بلدية بوينان، أن التذبذب سيشمل بالخصوص المقيمين بأحياء 2000 مسكن و3000 مسكن و5000 مسكن النخيل، مرجعا السبب إلى تسجيل تسرب مائي هام بقناة الضخ بقطر 400 مم.

أما بالنسبة لبلدية مفتاح، فإن التذبذب يمس المقيمين بأحياء القطب الجديد صفصاف وخروبة و18 شهيد، استنادا لذات المصدر، الذي أرجع أسباب هذه الوضعية إلى تسجيل عطب كهربائي بالأجهزة الإنتاجية بمحطة الضخ رقم 2.

وتطمئن المؤسسة زبائنها ببوينان ومفتاح أن عملية التوزيع ستعود لطبيعتها تدريجيا فور الانتهاء من أشغال إصلاح الأعطاب.