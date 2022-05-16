تم تصدير 100 ألف طن من منتجات الحديد خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية من طرف الشركة الجزائرية القطرية لمركب الحديد والصلب ببلارة بالميلية (جيجل)، حسبما أفاد به اليوم الإثنين المدير العام المساعد للشركة، سفيان شايب ستي.

وأوضح ذات المسؤول أن مركب الحديد والصلب بلارة تمكن من بلوغ عتبة تصدير 100 ألف طن من منتجات الحديد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة مالية وصلت إلى 75 مليون دولار.

وأفاد نفس المسؤول أن أهم المنتجات الحديدية التي تم تصديرها في هذه الفترة تمثلت أساسا في بلاطات الحديد والأسلاك الحديدية على أن يشرع في تصدير حديد التسليح (البناء) أواخر شهر ماي الجاري.

وأضاف أن عمليات التصدير التي قام بها المركب تدخل في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تنويع وتوسيع الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن الحديد المصدر وصل إلى عديد الدول بأوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع مركب بلارة للحديد والصلب تصدير بين 250 ألف طن إلى 300 ألف طن من منتجات الحديد وما بين 220 و250 مليون دولار كعائدات خلال العام 2022، حسبما أكده سفيان شايب ستي.