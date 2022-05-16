أكد مفتشو العمل، اليوم الإثنين، أن نسبة شل القطاع تجاوزت 70 بالمائة، من خلال الإضراب الوطني الذي يدوم يومين.

وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل في بيان لها، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني، تجاوز 75 بالمائة في يومها الأول، مضيفة أن نسبة المشاركة تحسب بناء على العدد الإجمالي للمنخرطين بالنقابة والمنتمين لسلك التفتيش وليس كما تفعل الإدارة حاليا من احتساب العدد الإجمالي للموظفين لتقليل نسبة المشاركة.

وقالت النقابة أن الإضراب جاء كرسالة للسلطة من أجل إعادة النظر في السياسة المنتهجة اتجاههم وتصحيح النظام القانوني الذي ينظم الوظيفة مع إجراء إصلاحات عميقة في هذا الجهاز، وأن مطالبهم تبقى مشروعة وبسيطة وسهلة التنفيذ خاصة أن عددهم الإجمالي لا يتجاوز 1200 مفتش عمل.

