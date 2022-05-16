كشفت اليوم الإثنين، وسائل إعلام برتغالية مختلفة أنه على الدولي الجزائري إسلام سليماني الشروع في البحث عن فريق يلعب له الموسم المقبل.

صحيفة " ريكورد"، أوضحت بأن إسلام الذي سافر إلى موناكو بدأ في دراسة الأمر مع وكيل أعماله خاصة وأن مستقبله لم يعد مقترنا بفريق سبورتينغ لشبونة كما أكده المدرب روبن أموريم في وقت سابق.

نفس المصدر أوضح أن الهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري كان متردد في مغادرة نادي "الأسود"، لكنه قرر السفر إلى فرنسا للنظر في وضعيته.

موقع" ليونينو" الذي يهتم بأخبار ومستجدات سبورتينغ أوضح بأن " السوبر سليم"، يتواجد في فترة استراحة من أجل التفكير فيما هو قادم، فهو على علم بأنه خارج حسابات أموريم.

للتذكير فإن المنتخب الوطني تنتظره مواجهة أمام أوغندا يوم الرابع من جوان المقبل، بملعب وهران الجديد وذلك لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.