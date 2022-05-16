كلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارة الدفاع بإعلان الاستنفار في غرفة عمليات الطيران المسير، ومراقبة أي تحركات مسلحة في نطاق طرابلس الكبرى.

وأذن الدبيبة لغرفة العمليات بالتعامل المباشر بالذخيرة الحية مع أي تحركات مشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار وتثبيت ذلك بالتصوير الجوي، بحسب ما جاء في خطاب موجّه من الدبيبة إلى رئاسة الأركان، محددًا مدة الاستنفار بأسبوع ابتداء من اليوم الاثنين.

ويأتي هذا التكليف بعد مرور يوم على اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة جنزور بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استمرت حتى صباح الأحد.