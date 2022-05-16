اعتبرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وزن (63 كلغ) تأهلها اليوم الاثنين إلى نصف نهائي الطبعة الـ12 من بطولة العالم للملاكمة (سيدات) المتواصلة فعالياتها بمدينة اسطنبول بـ"الإنجاز التاريخي".

وكتبت خليف في صحفتها الرسمية على الفايسبوك : " الحمد لله، أول ميدالية عالمية للملاكمة النسوية في تاريخ الجزائر. ضمان ميدالية برونزية في بطولة العالم هو انجاز تاريخي. إن شاء الله الذهب".

وتأهلت ممثلة الجزائر إلى المربع الذهبي لمونديال السيدات وهو مرادف في نفس الوقت للميدالية البرونزية لهذه المنافسة وهذا عقب فوزها على نظيرتها اليونانية أولغا بافلينا بواقع (5-0).

وتعد ابنة مدينة تيارت (23 سنة) من بين الأسماء الجزائرية التي يتوسم فيها المختصون القدرة على تشريف الألوان الوطنية في المحافل الدولية، وبإمكانها التألق وتحقيق نتائج جيدة بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في الطبعة الـ37 من دورة 'سترانغا' التي جرت جانفي المنصرم بصوفيا (البرتغال).

وافتتحت فعاليات بطولة العالم النسوية للملاكمة يوم الأحد من قبل رئيس الاتحادية الدولية للعبة، أومار كريملاف، بمشاركة قياسية بلغت 310 ملاكمة تمثلن 73 دولة منها الجزائر وتتنافسن عبر 12 فئة وزنية.