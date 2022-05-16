وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في العاصمة التونسية، بسبب حدوث تسرب للغاز، لم يسفر عن إصابة الوزير الذي كان داخل منزله لحظة حدوث الانفجار

وأصيبت في الحادث زوجة الوزير التونسي، بإصابات خفيفة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لم تعلن وزارة الداخلية عن أية تفاصيل خص الحادث.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز التونسية أن الانفجار الذي حدث في منزل وزير الداخلية توفيق شرف الدين نتج عن تسرب جزئي حديث للغاز، حيث تسبب في أضرار مادية بجزء من المنزل وإصابة طفيفة لزوجة وزير الداخلية.

وأصدرت وزارة الداخليّة، في وقت لاحق، بيانا أكدت فيه أنه "حسب التحرّيات الأولية التي أجريت من قبل الشرطة الفنية والعلمية، ثبت وجود تسرّب جزئي للغاز بالمسكن الوظيفي لوزير الدّاخليّة بتونس العاصمة، والأرجح أنهُ المُتسبّب في حصول انفجار يوم الإثنين 16 ماي 2022 حوالي السّاعة السابعة صباحا، والذي نتجت عنهُ حروق متفرقة لأحد أفراد عائلته وبعض الأضرار المادية".