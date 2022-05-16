كشفت قناة "الحرة" نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وافق على نشر مئات من عناصر القوات الخاصة في الصومال لمكافحة الإرهاب.

من جهتها كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول مطلع قوله إن بايدن وقع على أمر تنفيذي ينص على إرسال القوات، ليخالف بذلك قرارا اتخذه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسحب حوالي 700 جندي كانوا متمركزين في الصومال.

وأشارت الصحيفة الأميركية، نقلا عن ثلاثة مسؤولين، إلى أن بايدن وافق أيضا طلب وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالحصول على سلطة مستقلة في استهداف قرابة 12 مشتبها بضلوعهم في "حركة الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وحسب "نيويورك تايمز" عدد القوات سيقارب 450، وبالتالي فإن هذا سيستبدل الدور الأميركي الذي كان مكلّفا بتقديم المشورة لقوات الصومال والاتحاد الإفريقي.