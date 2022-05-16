ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين بالعاصمة التركية أنقرة، أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.

وانعقد هذا المجلس، الذي يضم وفدي البلدين بالمجمع الرئاسي، عقب المحادثات الثنائية على انفراد التي أجراها الرئيس تبون مع نظيره التركي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية تركيا.

ووقع الرئيسان، بعدها، على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى للبلدين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا.

كما وقع البلدان، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، بحضور وفدي البلدين، على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.

وشملت الاتفاقيات قطاعات عديدة منها الطاقة والمناجم والمالية والتجارة والصناعة والإعلام والاتصال والأشغال العمومية والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات المصغرة والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتربية والتعليم والبيئة وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقبيل المحادثات، خص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي حار من طرف نظيره التركي بالمجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين مع استعراض تشكيلة من الحرس العسكري التركي أدت له التحية.

وكان المجلس الأعلى للتعاون المشترك قد أعلن عن انشائه مطلع 2020 بمناسبة زيارة الرئيس التركي للجزائر.

وحل الرئيس تبون بأنقرة أمس الأحد في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.