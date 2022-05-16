ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين بالعاصمة التركية أنقرة، أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.

وانعقد هذا المجلس، الذي يضم وفدي البلدين بالمجمع الرئاسي، عقب المحادثات الثنائية على انفراد التي أجراها الرئيس تبون مع نظيره التركي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية تركيا.

وموازاة مع انعقاد المحادثات الثنائية بين الرئيسين، جرت أيضا محدثات قطاعية بين وفدي البلدين ضمت وزراء السكن والتضامن والمؤسسات المصغرة.

وقبيل المحادثات، خص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي حار من طرف نظيره التركي بالمجمع الرئاسي, حيث تم عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين مع استعراض تشكيلة من الحرس العسكري التركي أدت له التحية.

وكان المجلس الأعلى للتعاون المشترك قد أعلن عن انشائه مطلع 2020 بمناسبة زيارة الرئيس التركي للجزائر.

وحل الرئيس تبون بأنقرة أمس الأحد في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.