عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إليزابيث بورن، رئيسة جديدة للوزراء.

وكشف بيان صحفي للإليزيه أن وزيرة العمل السابقة، إليزابيث بورن، عينت رئيسة للوزراء من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون عقب استقالة جان كاستكس.

وتعتبر صاحبة 61 عاما ثاني امرأة تتقلد هذا المنصب في فرنسا.

وقبل ذلك بساعات طوى جان كاستكس صفحة من حياته السياسية كرئيس للوزراء في فرنسا حيث قدم، الإثنين، استقالته للرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون، بعدما شغل المنصب لعامين.

ويعد كاستكاس الذي خلف إدوار فيليب المستقيل في 3 جويلية 2020، واحدا من كبار موظفي الدولة الفرنسية، عمل في وزارة الصحة وفي قصر الإليزيه قبل أن يصبح مفوضا مشتركا بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل الصحي التي اتخذت من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقبل توليه لرئاسة الوزراء لم يكن كاستكس معروفا كثيرا في الوسط السياسي الفرنسي، فهو ينتمي لحزب "الجمهوريين" وترأس بلدية براد الصغيرة الواقعة جنوب فرنسا، كما خدم لمدة عامين في منصب ثاني أكبر موظف في قصر الإليزيه إبان ولاية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بين عامي 2007 و2012.

وأعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 أفريل ويأمل الرئيس أن يحتفظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية المقررة يومي 12 و19 جوان.