احتجت لجنة المساهمة بشركة طيران الطاسيلي، على قرار فصل قائد طائرة عن العمل نسبت له "صورة مبهمة" نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية مفتش العمل بعين النعجة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه القضية.

أثارت قضية فصل قائد طائرة بشركة طيران الطاسيلي، زملاء هذا الأخير، بينما دعت لجنة المساهمة في مراسلة رسمية موجهة إلى مفتشية العمل بعين النعجة، إلى التدخل العاجل ضد ما وصفته بـ"التعسف" والخروقات المنافية لقانون العمل.

وقالت لجنة المساهمة بشركة طيران الطاسيلي، أن ملف قضية قائد الطائرة المفصول عن العمل المدعو حميدات منصور والذي يحوز على خبرة مهنية وصلت إلى 35 سنة، "يفتقد إلى تقرير الوقائع واكتفى رئيس المجلس التأديبي بعرض صور مبهمة منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد ما يثبت نسبها إلى المعني بالاتهام".

وأوضحت المراسلة ذاتها، أن عنصر ملف وتقرير الحيثيات أو الوقائع مهم حسب القانون الداخلي لاسيما المواد 02 و 173 منه، مشيرة إلى بعض الأعضاء الممثلين للجنة المشاركة، عارضوا قرار فصل المعني لعدم التأسيس.

وعلمت "الخبر" من مصادر مطلعة أن الصور التي تحدث عنها تقرير لجنة المساهمة، تتعلق بصور التقطت داخل الطائرة خلال رحلة انطلقت من ولاية قسنطينة نحو ورقلة.