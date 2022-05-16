أعلن مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعب في النادي خلال الموسم 2021-2022.

وضمت القائمة الدولي الجزائري رياض محرز إلى جانب زميليه البلجيكي، كيفي دي بروين، والبرتغالي بيرناندو سيلفا.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة خلال تصويت للجمهوري على الموقع الرسمي للنادي الانجليزي.

ويعتر الموسم الحالي الأفضل لمحرز منذ التحاقه بالسيتي من الناحية الفردية، بعدما سجل 20 هدفا في جميع المسابقات.

وسيكون صاحب 31 عاما أمام فرصة للتتويج الثالث بالدوري الانجليزي مع الستزن والرابع في مسريته الكروية، في حال تحقيق الفوز على أستون فيلا نهاية الأسبوع الحالي بملعب الاتحاد.