Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont coprésidé, lundi à Ankara, les travaux de la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau.

Ce conseil, qui comprend les délégations des deux pays, s'est tenu au Complexe présidentiel au terme des entretiens en tête à tête qu'a eus le président Tebboune avec son homologue turc dans le cadre de sa visite d'Etat en République de Turquie.

Parallèlement à ces entretiens, des entretiens sectoriels ont été tenus entre les ministres de l'Habitat, de la Solidarité et des Micro-entreprises.

Avant les entretiens, un accueil solennel a été réservé au président de la République par son homologue turc au Complexe présidentiel, où les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés et un détachement de la Garde militaire turque lui a rendu les honneurs.

La création du Conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie avait été annoncée début 2020, à l'occasion de la visite du président turc en Algérie.

Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation du président de la République de Turquie, pays frère.