عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، ندوة صحفية رفقة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأكد رئيس الجمهورية ثقته في بلوغ البلدين إلى 10 مليارات دولار أو أكثر في مجال الاستثمار، مضيفا أنه تم تدعيم كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها لدى زيارة الرئيس أردوغان إلى الجزائر.

وأضاف الرئيس تبون أن المباحثات سمحت باستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن لدى الجزائر وتركيا موقف واحد تجاه ما يحصل في فلسطين.

كما كشف الرئيس تبون أن الطرفين اتفقا على ما يجري في الساحة الليبية مشددين على ضرورة أن تعود الكلمة إلى الشعب الليبي، وشملت المباحثات أيضا الأوضاع في دول الساحل وما تتطلبه من تجفيف منابع الإرهاب.

من جهته، صرح أردوغان أن الجزائر وتركيا تلعبان دورا هاما في ضمان السلام والاستقرار بالقارة الإفريقية.

وكشف الرئيس التركي أن الطرفان عازمان على تعزيز تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية.