Des sources sûres ont rapporté que 9 personnes sont décédées par noyade dans la commune de Fouka à Tipaza, suite au naufrage de leur embarcation de fortune, près d'une plage de Douaouda Est.

Deux (2) autres survivants, un jeune homme et sa sœur, ont été transportés à l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger, alors que 4 autres sont toujours portés disparus.

Les témoignages des habitants de la commune aux journalistes d"El Khabar" précisent que le nombre des Harragas étaient de 15 au total, âgés entre 20 et 30 ans pour la plupart. Ils venaient principalement d’Alger et de Blida, et avaient amarré à bord de deux embarcations de fortune.

Une des embarcations a atteint hier soir les côtes andalouses espagnoles, l'autre a fait naufrage dans des conditions mystérieuses.

La plupart des cadavres ont été retrouvées sur les plages d’Alger par les garde-côtes, puisse dieu les accueillir dans leur vaste paradis.