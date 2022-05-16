تأهلت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب (66 كلغ)، اليوم الاثنين، إلى نصف نهائي الطبعة الـ12 من بطولة العالم للملاكمة (سيدات) المتواصلة فعالياتها بمدينة اسطنبول، عقب فوزها على البولونية كيليجسكا انيتا (3-2).

وضمنت شايب التي عبرت قبلها إلى ربع النهائي على حساب الكورية شوا أوغان (5-0)، الميدالية البرونزية في انتظار لم لا تأهلها إلى النهائي.

وفي وقت سابق حققت الجزائرية الثانية إيمان خليف وزن (63 ) انجازا تاريخيا باعتبارها الملاكمة الجزائرية الأولى التي تأهلت إلى نصف النهائي لبطولة العالم في الملاكمة عقب فوزها على اليونانية أولغا بافلينا بواقع (5-0).

وقد ضمنت خليف البرونزية في انتظار تحقيق الأحسن ولم لا العبور إلى المباراة النهائية، حيث ستقام الأدوار نصف النهائية يوم الأربعاء 18 ماي.