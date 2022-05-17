ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، الإثنين، إجتماعاً بحضور إطارات من الوزارة والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري، وكذا خبراء متخصصين في هذا المجال.

وحسب بيان للوزارة، فقد قدمت خلال هذا الاجتماع، المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري عرضا حول نشاط شركات النقل البحري للبضائع وإستراتيجية تطويرها و ترقية أداءها.

وإثر ذلك دعا الوزير إلى "إعادة النظر في نمط تسيير هذه الشركات مع التفكير في مقاربة جديدة ذات أبعاد تنموية، من خلال تكثيف نشاط أسطولنا البحري وتوسيع رقعة تدخله إلى أقصى الحدود، مع ضرورة التكفل بالجانب البشري الذي يجب أن يلقى كل الدعم عبر تطوير قدراته التقنية والعملياتية، ودعمه بتكوين عصري يتماشى والتحديات الراهنة والمستقبلية".

وحسب نفس المصدر، فقد ذكر الوزير، بتوجيهات رئيس الجمهورية، "الداعمة للنشاط الاقتصادي، الذي يلعب فيه قطاع النقل بصفة عامة، والنقل البحري بصفة خاصة دورا هاما، عن طريق توفير كل الوسائل اللوجيستية لمرافقة المتعاملين الإقتصاديين وتوفير الخدمات والإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، مع البحث عن أسواق جديدة".

كما انتهى المسؤول بدعوة المعنيين بالعمل على تسويق الخبرة الجزائرية في مجال النقل البحري خارج حدود الوطن.