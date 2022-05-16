أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا سترفض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال لم يتم تسليم من وصفهم بـ "الإرهابيين" المتواجدين داخل الدولتين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ردا على سؤال حول موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو: "بخصوص فنلندا والسويد، هناك بعض اللقاءات والاجتماعات على مستوى وزارات الخارجية، ولكن لنركز على حقيقة أن كلا الدولتين لا تعانيان من تهديدات أو مخاطر إرهابية".

وأضاف "لقد قدموا [فنلندا والسويد] طلبا لزيارة تركيا، لكن إذا كانت جهودهم تلك من أجل إقناعنا بالانضمام إلى الناتو دون الموافقة على مطالبنا، فمن الآن أعتذر وأقول لهم إننا سنرفض انضمامهما إلى الناتو، وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد لتنظيمات وعناصر إرهابية".

وتابع الرئيس التركي: "كيف يمكننا تصديق السويد وفنلندا وأمام أنظارنا يستقبلون الإرهابيين داخل البرلمان في كلا الدولتين.. كيف تطلبون منا أن نصدقهم في الطلب؟".