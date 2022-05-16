يشرف الوزير الأول ايمن عبد الرحمن، الثلاثاء، على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية، الموسوم بـ"الثورة الجزائرية موطن اشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم.

وحسب بين للوزارة، فإن الملتقى منظم من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في إطار الاحتفالات المخلدة الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

يشار أن الملتقى يشارك فيه أزيد من 70 صديقا للثورة الجزائرية، من مختلف الجنسيات الى جنب عدد من الأكاديميين والباحثين المختصين في المجال.

ويحظى ذات الملتقى برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.