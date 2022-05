La confédération africaine de football a annoncé, aujourd’hui, une sanction contre l’ES Sétif, qui s’est vu infliger d’une amende de 24.000 dollars par la commission de discipline de la CAF, annonce cette dernière dans un communiqué.

L’instance africaine de football a expliqué cette lourde amende par le mauvais comportement de la galerie sétifienne lors du match aller des quarts de finale de la C1 face aux Tunisiens de l’ES Tunis, disputé le 15 avril au stade du 5-juillet (0-0).

La CAF a infligé à l’Entente 16.000 dollars d’amende pour utilisation de fumigènes et lasers, plus une amende de 8000 dollars pour utilisation de lasers envers les officiels et les joueurs, précise la même source.

Alors que l’ES Tunis a écopé d’une amende de 8000 dollars pour utilisation de fumigènes.