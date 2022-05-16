اقتحم مستوطنون، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حماية من شرطة الاحتلال. ويأتي ذلك في وقت رفعت فيه شرطة الاحتلال، حالة التّأهّب، وعزّزت من قواتها في القدس، استعدادًا لأحداث ذكرى النّكبة.



ودعت ما تسمّى هيئة مقر منظمات الهيكل، المستوطنين للتّوافد لاقتحام المسجد الأقصى، الأحد (أمس) من الساعة السابعة صباحًا حتّى الثانية والنصف ظهرًا. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، دعوات الجمعيات الاستيطانية وما يسمّى اتحاد منظمات جبل الهيكل لاقتحامات واسعة النّطاق للمسجد الأقصى المبارك وباحاته.



وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات الاستفزازية العدوانية، واعتبرتها امتدادًا لسياسة التّصعيد الإسرائيلية، وحذّرت من مخاطرها على ساحة الصّراع، خاصة تداعياتها ونتائجها التّخريبية على الجهود المبذولة لتثبيت التّهدئة.



