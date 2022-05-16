شارك وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، بدعوة من الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتّحدة، الاثنين،

في أشغال الطاولة المستديرة حول "مستقبل الصّحة والمرونة الاقتصادية" بداكار السنغالية من خلال ثلاثة محاور.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت الطاولة ثلاثة محاور هي: الاستثمار في قطاع الصّحة لصالح التنمية الاقتصادية، مقاربة مبتكرة للتمويل الصحي أثناء الجائحة، وتدابير تحفيزية لتصنيع الصحة.

وحسب نفس المصدر، فقد عرض الوزير أثناء أشغال الطاولة المستديرة التجربة الجزائرية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبر استحداث وزارة مخصّصة للصناعة الصيدلانية والتي تمّ من خلالها وضع كل الأطر التشريعية والتنظيمية اللاّزمة لتأطير القطاع بإنشاء الهياكل والأدوات الضرورية.

كما، "عرفت الصناعة الصيدلانية الوطنية قفزة نوعية بأزيد من 30 بالمائة، خلال السنتين الماضيتين، من خلال الانتقال من نسبة 52 بالمائة تغطية للاحتياجات في عام 2019 إلى 70 بالمائة في عام 2022.

وذكر البيان أنه يوجد في الجزائر اليوم حوالي 196 وحدة إنتاج صيدلانية، "ويتطلّع القطاع إلى رؤية هذا النسيج ينمو ويتوسع في إطار الاندماج والتكامل شبه الإقليمي والقاري".

كما دعا الوزير بالمناسبة، إلى "اتّباع مقاربة توافقية وقارية بين مختلف الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، القادرة على تطوير الصناعة القارية، عبر انتهاج عدد من الخطوات.