يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا لليوم الثالث والأخير، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المنتظر أن يشرف رئيس الجمهورية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي سيعقد في مدينة إسطنبول. وفي برنامج اليوم الأخير من الزيارة، سيتم تكريم رئيس الجمهورية من طرف جامعة إسطنبول.

وقد تميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تركيا، بعقد محادثات ثرية وعميقة بين رئيسي البلدين وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة واضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وعقب الاستقبال الرسمي الحار الذي خص به الرئيس تبون من طرف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، في مراسم جرت وفقا للأعراف والتقاليد التركية، تحادث الرئيسان على انفراد، قبل أن تتوسع المحادثات إلى وفدي البلدين.

بعدها، ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين، قبل أن يوقعا على الاعلان المشترك لاجتماع هذا المجلس. وبقاعة المحاضرات بالمجمع الرئاسي، وقعت الجزائر وتركيا على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الهامة في عديد القطاعات.

وشملت الاتفاقيات قطاعات الطاقة والمناجم والمالية والتجارة والصناعة والاعلام والاتصال والأشغال العمومية والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات المصغرة والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتربية والتعليم والبيئة وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.