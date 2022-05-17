أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة 11 إلى12 ماي الجاري.

وقالت الحكومة، في بيان لها أمس الإثنين، إن "الوضع تحت السيطرة" وإن "المعتقلين سيتم وضعهم تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية".

وأوضح البيان أن "المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية"، دون الكشف عنها. يأتي الإعلان عن هذه المحاولة عقب أيام من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أنهى حكم الرئيس الانتقالي باه نداو، وبدء مرحلة انتقالية جديدة يقودها العقيد اسيمي غويتا من المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات.