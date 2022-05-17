أصيب 72 فلسطينياً واعتقل العشرات في مواجهات مع شرطة الاحتلال بمدينة القدس الشرقية، خلال تشييع جنازة شاب توفي متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة مواجهات في باحات المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ معظم الإصابات عولجت ميدانياً ونقلت 13 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينها إصابتان بالعين.

وكان مئات المقدسيين قد شاركوا في تشيع الشاب وليد الشريف (23 عاما)، والذي سلمت سلطات الاحتلال جثمانه إلى ذوييه مساء أمس الإثنين، بعدما أعلنت وفاته السبت الماضي متأثرا بإصابته برصاصة معدنية في الجمجمة يوم 22 أفريل الماضي.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام مقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين التي تقع على بعد مئات الأمتار من أسوار البلدة القديمة في القدس، واعتدت بالضرب على المشاركين في تشييع الجثمان، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ورد الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الصهيونية، وشهدت مناطق متفرقة في شرقي القدس والبلدة القديمة وشارع صلاح الدين مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين وشرطة الاحتلال، وقامت الأخيرة باعتقال العشرات من الشبان.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب وليد الشريف من سكان بيت حنينا بمدينة القدس في المسجد الأقصى قبل تشييع جثمانه.