واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها حيث صعد برميل "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 115 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 02:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.84 بالمائة إلى 115.1 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو سبعة أسابيع. فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.61 بالمائة إلى 112.5 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط في ظل حالة من التفاؤل حول الصين بأنها ستشهد اقبالا كبيرا على الخام، وسط مؤشرات على انحسار الإصابات بكورونا فيها.