أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام، داخلياً وخارجياً، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة. وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وأضافت أن "قرار إيقاف المولد يسري داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا ابتداء من 28 مارس 2022، على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال آخر شهرين من فترة العقوبة"، متابعة أن "العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها".

وكان فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي آخر المعاقبين من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حيث تم إيقافه لمدة عام كامل.