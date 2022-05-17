يشارك ممثلو 70 مخبرا صيدلانيا من القطاعين العمومي والخاص بدء من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبلة بدكار في الطبعة الأولى لمعرض الصناعة الصيدلانية "جزائر هالث كاير".

وأكد رئيس المرصد الوطني للمواد الصيدلانية رضا بلقاسمي في تصريح للقناة الأولى أن هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بالمنتوجات الصيدلانية وربط علاقات شراكة مع بلدان إفريقية والبحث عن أسواق خارجية لترقية الصناعة الصيدلانية الوطنية وتشجيع التصدير.

ولأول مرة يتم تنظيم معرض قطاعي من هذا القبيل لمرافقة المتعاملين في القطاع الصيدلاني للولوج إلى الأسواق الخارجية بعد أن حقق هذا القطاع في عدة أصناف تلبية للاحتياجات الوطنية".

يذكر أن هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية والعلمية تدخل في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الصادرات خارج المحروقات وفقا لتدابير التي اتخذتها الدولة على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن إعادة فتح الخط الجوي بين العاصمة الجزائرية والسنغالية دكار وإطلاق الخط البحري بين البلدين وإنشاء إطار تنظيمي يشجع على التصدير.

وسيمثل معرض "الجزائر هالث كاير"، حسب وزارة الصناعة الصيدلانية، "نقطة الانطلاقة للعلاقات الجزائرية السنغالية في مجال هذه الصناعة مما سيفسح المجال لتجسيد سياسة مربحة للطرفين وكذا فرصة للتوسيع الصناعي والتجاري للجزائر باتجاه بلدان المنطقة بغية تطوير صناعة صيدلانية إفريقية تساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الصحية بها".

كما سيكون لهذا المعرض الهام بالنسبة للجزائر والسنغال، فرصة مناسبة للتوقيع على العديد من مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقود بين مختلف الأطراف المشاركة، إلى جانب عرض الخبرة الجزائرية وتقنيات التصنيع لنظيرتها السنغالية والدول المجاورة لهذا البلد.