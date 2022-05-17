كشفت اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام تركية أن الدولي الجزائري سفيان فغولي أنهى تجربته الكروية مع نادي غلطة سراي. صحيفة " حريات" أكدت أن فغولي وزميله ريان بابل ودعا الجماهير على أرضية الميدان وهما اللذان سينتهي عقدهما مع انقضاء الموسم، ولن يتم تجديد عقدهما.

المصدر ذاته، أضاف أن لاعب " الخضر" الذي نزل مع أولاده أرض الملعب بعد المباراة، وصفقت عليه الجماهير مطولا، وهو ما فعله الهولندي ريان بابل.

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للتذكير فإن فغولي فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وكأس تركيا مرتين وكأس السوبر مرتين بقميص غلطة سراي كما شارك نجم خط الوسط، في 161 مباراة في المجموع، سجل 33 هدفاً وساهم بـ 31 تمريرة حاسمة.

من جهته أحرز، بصم بابل على16 هدفا في 97 مباراة وقدم 8 تمريرات حاسمة.