خسر حزب الله والأحزاب الموالية له الأغلبية النيابية في الانتخابات البرلمانية في لبنان، بحسب إحصاء لرويترز بناء على النتائج النهائية للانتخابات.

وحصد الحزب الشيعي الأكبر في لبنان وحلفاؤه منهم حزب الرئيس الحالي المسيحي، التيار الوطني الحر بالإضافة لآخرين محسوبين على حزب الله نحو 62 مقعدا في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا مقارنة بـ 71 في انتخابات 2018.

ووجّهت هذه الانتخابات صفعة لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.